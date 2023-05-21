Ангелина Калинина рассказала об ожиданиях от сезона после финала в Риме

Украинская теннисистка, 47-я ракетка мира Ангелина Калинина поделилась ожиданиями от продолжения сезона после финального матча турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), который спортсменка была вынуждена завершить досрочно во втором сете. Чемпионкой турнира стала соперница Калининой — представительница Казахстана Елена Рыбакина.
«У меня нет каких-то ожиданий. У меня есть цели касательно игры, но никаких амбиций в плане очков и рейтинга. Когда я начинаю об этом думать, у меня возникают проблемы. И добиться каких-то успехов, соответственно, не удаётся.
Стараюсь концентрироваться на игре и на том, что мне нужно улучшать. А улучшать нужно много (улыбается). Нужно много и упорно работать», — приводит слова Калининой с пресс-конференции издание GoTennis.
- 21 мая 2023
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