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Даниил Медведев стал чемпионом грунтового «Мастерса» в Риме, в двух сетах обыграв Руне

Даниил Медведев стал чемпионом грунтового «Мастерса» в Риме, в двух сетах обыграв Руне
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев завоевал титул на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия).

В финальном поединке Медведев (3) со счётом 7:5, 7:5 обыграл седьмую ракетку мира, 20-летнего датчанина Хольгера Руне (3). Встреча продлилась 1 час и 43 минуты. Медведев пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Руне два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Стоит отметить, что для Медведева это первый в карьере титул на грунтовом «Мастерсе». При этом до Рима он выигрывал пять турниров на таком высоком уровне.

Рим (м). Финал
21 мая 2023, воскресенье. 18:40 МСК
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		5  
7 		7  
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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