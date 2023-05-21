Даниил Медведев после победы в Риме станет второй ракеткой мира, сместив Новака Джоковича

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вернётся на вторую строчку рейтинга ATP после завоевания титула на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). Тем самым он сместит с позиции вице-лидера серба Новака Джоковича.

Напомним, в финальном поединке Рима Медведев (3) со счётом 7:5, 7:5 обыграл седьмую ракетку мира, 20-летнего датчанина Хольгера Руне (3). Встреча продлилась 1 час и 43 минуты. Медведев пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Руне два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

В лайв-рейтинге Медведев уже идёт вторым, отставая от первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса на менее 500 очков. Стоит отметить, что Алькарас по ходу Рима тоже сместил Джоковича с вершины рейтинга.