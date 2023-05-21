Даниил Медведев: я действительно не верил, что выиграю «Мастерс» на грунте
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Российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал сенсационную победу на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия). Спортсмен в двух сетах одержал победу над седьмой ракеткой мира из Дании Хольгером Руне. Их встреча завершилась со счётом 7:5, 7:5.
«Я всегда хочу верить в себя, но я действительно не верил, что выиграю «Мастерс» на грунте. Я всегда ждал возможности сыграть на грунте, но после моего первого матча на этой неделе я чувствовал себя потрясающе. Я очень рад показать себе и всем остальным, что могу хорошо играть на грунте», — сказал Даниил Медведев в интервью на корте после матча.
Для российского теннисиста это первый титул на грунтовом «Мастерсе», пятый титул в сезоне и 20-й — в карьере.
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