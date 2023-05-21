Медведев обошёл Сафина по числу титулов на «Мастерсах» и стал рекордсменом среди россиян

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев завоевал шестой титул в карьере на турнире серии «Мастерс». Тем самым он стал лучшим российским теннисистом в истории по данному показателю, обойдя двукратного чемпиона турниров «Большого шлема» Марата Сафина, у которого таких побед было 5 штук.
Напомним, шестой титул на подобном уровне Медведев завоевал в Риме (Италия). В решающем матче Даниил (3) со счётом 7:5, 7:5 обыграл седьмую ракетку мира, 20-летнего датчанина Хольгера Руне (3). Встреча продлилась 1 час и 43 минуты. Медведев пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Руне два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.
- 21 мая 2023
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