Медведев обошёл Сафина по числу титулов на «Мастерсах» и стал рекордсменом среди россиян

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев завоевал шестой титул в карьере на турнире серии «Мастерс». Тем самым он стал лучшим российским теннисистом в истории по данному показателю, обойдя двукратного чемпиона турниров «Большого шлема» Марата Сафина, у которого таких побед было 5 штук.

Напомним, шестой титул на подобном уровне Медведев завоевал в Риме (Италия). В решающем матче Даниил (3) со счётом 7:5, 7:5 обыграл седьмую ракетку мира, 20-летнего датчанина Хольгера Руне (3). Встреча продлилась 1 час и 43 минуты. Медведев пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Руне два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.