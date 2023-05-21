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Даниил Медведев впервые в карьере выиграл «Мастерс» на грунтовом покрытии

Даниил Медведев впервые в карьере выиграл «Мастерс» на грунтовом покрытии
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере завоевал титул на грунтовом турнире серии «Мастерс».

Это произошло в Риме (Италия). В решающем матче Медведев (3) со счётом 7:5, 7:5 обыграл седьмую ракетку мира, 20-летнего датчанина Хольгера Руне (3).

Отметим, что Медведев неоднократно заявлял, что грунт является его нелюбимым покрытием.

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