Медведев – после победы на грунтовом «Мастерсе»: хард – моя единственная любовь в теннисе

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в интервью на корте высказался о том, что одержал победу на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия), покрытии, которое всегда открыто критиковал и признавал наихудшим.

Журналист: Ты ненавидел грунт до этого. Сегодня начало новой красивой дружбы?

Медведев: Именно дружбы. Не скажу, что я полюбил грунт. Хард – моя единственная любовь…в теннисе. Но определённо сейчас я люблю грунт намного больше.

Напомним, в решающем матче Рима Даниил (3) со счётом 7:5, 7:5 обыграл седьмую ракетку мира, 20-летнего датчанина Хольгера Руне (3). Встреча продлилась 1 час и 43 минуты. Данная победа позволил россиянину со следующей недели стать второй ракетко мира.