Хольгер Руне обратился к Даниилу Медведеву после поражения в финале «Мастерса» в Риме
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Седьмая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал поражение от чемпиона US Open – 2021 россиянина Даниила Медведева в финале грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).
«Я хочу поздравить Даниила. Ты потрясающе играешь в этом сезоне и сегодня выиграл свой первый титул на грунте. Для меня же здесь, в Риме была потрясающая неделя. Мне нравится атмосфера в Италии – еда и люди. Здесь всё потрясающе», — сказал Руне в интервью на корте.
Напомним, в решающем матче Даниил (3) со счётом 7:5, 7:5 обыграл седьмую ракетку мира, 20-летнего датчанина Хольгера Руне (3). Встреча продлилась 1 час и 43 минуты. Для Медведева это первый в карьере титул на грунтовом «Мастерсе».
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