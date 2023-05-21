Медведев — на награждении в Риме: кто мог подумать, что я буду стоять здесь. Я — точно нет

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев, получая трофей грунтового «Мастерса» в Риме (Италия), обратился к поверженному сопернику – седьмому номеру рейтинга, 20-летнему датчанину Хольгеру Руне.
«Во-первых, я хочу поздравить Хольгера. Ты потрясающий игрок, у тебя впереди долгая карьера. Я уверен, что ты выиграешь ещё много «Мастерсов». Кто бы мог подумать, что я буду стоять здесь. Честно говоря, я – точно нет, не знаю, как вы, ребята», — сказал Медведев в интервью на корте.
В финальном поединке Медведев (3) обыграл Руне (3) со счётом 7:5, 7:5. Встреча продлилась 1 час и 43 минуты. Медведев пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Руне два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.
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