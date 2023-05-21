«Вполне заслуженно». Кафельников — о победе Медведева на «Мастерсе» в Риме

Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников отреагировал на победу россиянина Даниила Медведева, третьей ракетки мира, на грунтовом турнире серии «Мастерс», проходившем в Риме (Италия).

Кафельников ответил в «Твиттере» Брэду Гилберту, американскому тренеру, ранее работавшему с Андре Агасси, Энди Роддиком, Энди Марреем, который эмоционально отреагировал на победу Медведева над седьмой ракеткой мира из Дании Хольгером Руне: «Вау! Медведь Медди завоёвывает первый титул на грунте в Риме, обыграв Руне, и теперь имеет большой отрыв в Чемпионской гонке ATP!» Российский спортсмен был лаконичен: «Вполне заслуженно».

Даниил Медведев завоевал первый титул грунтового «Мастерса». Это пятый титул россиянина в этом сезоне.