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Даниил Медведев в Риме завоевал 20-й титул в карьере. Каждый из них — на разных турнирах

Даниил Медведев в Риме завоевал 20-й титул в карьере. Каждый из них — на разных турнирах
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев завоевал 20-й титул в карьере на уровне ATP.

Это произошло на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). В решающем матче Даниил (3) со счётом 7:5, 7:5 обыграл седьмую ракетку мира, 20-летнего датчанина Хольгера Руне (3).

Нельзя не отметить, что каждый из 20 титулов Медведев завоевал на абсолютно разных турнирах.

Список городов, турниры которых выигрывал Даниил Медведев:

Сидней
Уинстон-Сейлем
Токио
София
Цинциннати
Санкт-Петербург
Шанхай
Париж
Лондон
Марсель
Майорка
Торонто
Нью-Йорк
Лос-Кабос
Вена
Роттердам
Доха
Дубай
Майами
Рим.

Благодаря титулу в Риме Медведев со следующей недели станет второй ракетой мира.

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