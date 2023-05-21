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Даниил Медведев в Риме завоевал 20-й титул в карьере. Каждый из них — на разных турнирах

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев завоевал 20-й титул в карьере на уровне ATP.

Это произошло на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). В решающем матче Даниил (3) со счётом 7:5, 7:5 обыграл седьмую ракетку мира, 20-летнего датчанина Хольгера Руне (3).

Нельзя не отметить, что каждый из 20 титулов Медведев завоевал на абсолютно разных турнирах.

Список городов, турниры которых выигрывал Даниил Медведев:

Сидней

Уинстон-Сейлем

Токио

София

Цинциннати

Санкт-Петербург

Шанхай

Париж

Лондон

Марсель

Майорка

Торонто

Нью-Йорк

Лос-Кабос

Вена

Роттердам

Доха

Дубай

Майами

Рим.

Благодаря титулу в Риме Медведев со следующей недели станет второй ракетой мира.