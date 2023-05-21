Видеообзор победы Даниила Медведева на грунтовом «Мастерсе» в Риме

В воскресенье, 21 мая, российский теннисист Даниил Медведев, третья ракетка мира, в двух сетах финала турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) обыграл седьмую ракетку мира из Дании Хольгера Руне. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:5, а россиянин выиграл свой первый титул на грунтовом «Мастерсе».
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором победы Даниила Медведева над Хольгером Руне в финале «Мастерса» в Риме.
Данное видео доступно на Youtube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.
Титул «Мастерса» в Риме стал для Даниила Медведева пятым в сезоне. Ранее теннисист побеждал в Роттердаме, Дохе, Дубае и Майами.
Победа в Италии дала российскому спортсмену 1000 очков рейтинга, что позволит ему уже в понедельник, 22 мая, подняться на вторую строку рейтинга ATP, обойдя Новака Джоковича, который потеряет звание первой ракетки мира.
- 21 мая 2023
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