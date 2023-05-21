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Даниил Медведев: насчёт любви к грунту – не знаю, но точно люблю Рим

Даниил Медведев: насчёт любви к грунту – не знаю, но точно люблю Рим
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев опубликовал в социальных сетях пост, посвящённый победе на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия).

Напомним, в решающем матче Даниил (3) со счётом 7:5, 7:5 обыграл седьмую ракетку мира, 20-летнего датчанина Хольгера Руне (3). Для Даниила этот титул стал 20-м в карьере, 6-м на «Мастерсах» и первым на грунтовом покрытии. Медведев стал самым титулованным россиянином по количеству побед на «Мастерсах».

«Любовь к грунту? Я не знаю (эмодзи – «смех до слёз»). Но точно люблю Рим», — подписал фото с трофеем Медведев, добавив эмодзи «сердце».

Благодаря титулу в Риме, Медведев со следующей недели станет второй ракетой мира, сместив на третью позицию серба Новака Джоковича.

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