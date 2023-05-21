Хольгер Руне назвал Новака Джоковича главным фаворитом турнира «Ролан Гаррос»

Седьмая ракетка мира, датский теннисист Хольгер Руне поделился мнением о фаворитах Открытого чемпионата Франции, который пройдёт с 28 мая по 11 июня.
«Медведев — фаворит «Ролан Гаррос»? Наверное, я думаю. Я по-прежнему считаю Новака Джоковича главным фаворитом турнира. У него больше всего выигранных турниров «Большого шлема» среди тех, кто играет, больше всего опыта. Затем у нас есть Алькарас. У нас есть Медведев. У нас много парней.
Думаю, если мне придётся выбирать одного фаворита, я, вероятно, выберу Новака. Но, опять же, игра более открытая и непредсказуемая, потому что в этом году у нас нет Рафы Надаля, который выигрывал 14 раз или что-то в этом роде.
Конечно, Медведев демонстрирует хорошие результаты в этом грунтовом сезоне, играя всё лучше и лучше. Да, конечно, я думаю, что он один из фаворитов», — сказал Руне на пресс-конференции после финала «Мастерса» в Риме, в котором победу одержал россиянин Даниил Медведев.
- 21 мая 2023
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