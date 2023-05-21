Руне — о Медведеве: он боролся за каждое очко, независимо от того, был я впереди или он

Датский теннисист, седьмая ракетка мира Хольгер Руне прокомментировал ход матча финала «Мастерса» в Риме (Италия), в котором он проиграл в двух сетах россиянину, третьей ракетке мира Даниилу Медведеву со счётом 5:7, 5:7.

«Сегодня я подавал, вероятно, хуже, чем в предыдущих матчах. Это также важный фактор, потому что Медведев, он любит работать. Если у него будет шанс, это будут долгие розыгрыши, как вы видели, и сегодня были такие моменты.

Очевидно, что хорошая подача очень помогает против него. Не смог найти её сегодня. Я пытался всё поменять, зайти немного в сторону, нанести удар. Опять же, я не почувствовал этого. Попытался просто ещё немного раскрутить ситуацию, найти решения.

Думаю, я мог выиграть второй сет. Но снова Медведеву удалось отбиться. Он боролся за каждое очко, независимо от того, был ли я впереди или он. Возможно, я думаю, что мог бы сыграть лучше при счете 5: 4 во втором сете. У меня был лёгкий удар справа, который я пропустил. Но это всё. Иногда у тебя получается, иногда нет», — сказал Хольгер Руне на послематчевой пресс-конференции.