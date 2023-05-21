Медведев: мне удалось сделать всё, о чём я думал. Я смог воплотить планы в реальность

Российский теннисист Даниил Медведев, третья ракетка мира, объяснил, почему у него получилось одержать победу на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия).
«Раньше я недостаточно хорошо двигался, а ударам не хватало глубины. И я сейчас всё это расскажу не из-за того, что Lacoste и Tecnifibre – мои спонсоры.
Мне кажется, новые струны для ракетки мне помогли. Они мягче, мяч летит легче. Уже в Австралии, где я проиграл, мы с тренером удивлялись: «Ого, так легко создаю глубину, это потрясающе». Но в Австралии это не сработало. Потом я сомневался, стоит ли вернуться к старым. И в итоге решил держаться. Теперь всё невероятно.
В плане движения – дело либо в тренировках, либо в новых кроссовках. Может быть, в них я себя лучше чувствую. И на грунте у меня чуть больше времени, я могу хорошо двигаться и бить глубоко.
Звучит легко, но в теннисе это самое сложное. Хочешь бить глубоко и не попадаешь. Раньше со мной так было.
На этой неделе мне удалось сделать всё, о чём я думал. Я смог воплотить планы в реальность. Вот так я и победил», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.
- 21 мая 2023
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