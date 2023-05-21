«Приятно быть первым игроком из России, выигравшим этот трофей». Медведев — о Риме

Третья ракетка мира из России Даниил Медведев прокомментировал победу на турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия), а также рассказал, насколько важно быть второй ракеткой мира на грядущих турнирах.

«Я не знал, что до меня в Риме побеждали только россиянки. Я никогда не заходил в туннель, чтобы посмотреть итоги каждого турнира. Я вижу много финалов. Я не знал, что Чесноков был в финале здесь.

Это здорово, потому что, если я правильно помню, Кафельников, например, был действительно силён на грунте. Я был слишком молод, чтобы видеть, как он играет. Он выиграл в один год «Ролан Гаррос» в одиночном и парном разряде. Наверное, он был хорош.

Да, приятно быть первым игроком из России, которому удалось выиграть этот трофей. Какое прекрасное чувство будет в следующем году, когда я пройду через туннель, чтобы размяться, и увижу свою фотографию, а также фотографию на центральном корте.

Хорошо ли, что я до финала следующего турнира не встречусь с первой ракеткой мира? Да, потому что там Новак Джокович (смеётся). Он будет третьим? Я подумаю. Решения, которые у меня были, заключались в том, что, если бы я был третьим, я бы определённо сыграл с кем-то из Алькараса или Новака, если бы я был в полуфинале. Определённо есть один из них в розыгрыше. Думаю, лучше быть вторым номером и получить шанс не встречаться с ними в полуфинале. Мы с Карлосом не сыграем наверняка перед финалом, а Новак с вероятностью 50% не попадёт в мой розыгрыш. В то же время я не был дальше четвертьфинала на «Ролан Гаррос», — сказал Медведев на пресс-конференции.