Хольгер Руне сместит Андрея Рублёва с шестой строчки рейтинга ATP
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20-летний датский теннисист Хольгер Руне в начале следующей недели обновит своё лучшее достижение в рейтинге ATP. Руне поднимется с седьмой позиции на шестую, сместив олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, россиянина Андрея Рублёва.
Руне получит за выступление на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия) 510 очков (с учётом вычета прошлогодних). Напомним, Хольгер вышел в финал соревнований, где со счётом 5:7, 5:7 проиграл чемпиону US Open – 2021, третьей ракетке мира россиянину Даниилу Медведеву. Для Даниила этот титул стал 20-м в карьере, шестым на «Мастерсах» и первым на грунтовом покрытии.
Отметим, что по ходу турнира Руне в числе прочих обыграл 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.
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