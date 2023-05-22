Даниил Медведев стал лидером тура по сумме призовых, заработанных в 2023 году

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев стал лидером сезона, по сумме призовых, заработанных в текущем сезоне. В 2023 году Даниил уже заработал $ 4,6 млн.
Значительную часть призовых Медведеву принесла победа на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). В решающем матче Рима Даниил (3) со счётом 7:5, 7:5 обыграл седьмую ракетку мира, 20-летнего датчанина Хольгера Руне (7). За эту победу россиянин заработал примерно $ 1,2 млн. Руне же за выход в финал получит $ 630 тыс.
Стоит отметить, что за карьеру 27-летний Медведев заработал примерно $ 31,3 млн.
Медведев стал третьим игроком в XXI веке, кому удалось в одном сезоне завоевать титулы на турнирах серии «Мастерс» в Майами (США, хард) и Риме (Италия, грунт).
- 22 мая 2023
-
00:14
- 21 мая 2023
-
23:58
-
23:56
-
23:36
-
23:34
-
23:23
-
23:13
-
22:59
-
22:40
-
22:33
-
22:31
-
22:25
-
21:47
-
21:37
-
21:30
-
21:26
-
21:20
-
21:13
-
21:07
-
21:05
-
20:56
-
20:55
-
20:48
-
20:46
-
20:35
-
20:32
-
20:28
-
20:23
-
20:21
-
20:12
-
20:05
-
19:52
-
19:41
-
19:28
-
19:27