Даниил Медведев стал лидером тура по сумме призовых, заработанных в 2023 году

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев стал лидером сезона, по сумме призовых, заработанных в текущем сезоне. В 2023 году Даниил уже заработал $ 4,6 млн.

Значительную часть призовых Медведеву принесла победа на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). В решающем матче Рима Даниил (3) со счётом 7:5, 7:5 обыграл седьмую ракетку мира, 20-летнего датчанина Хольгера Руне (7). За эту победу россиянин заработал примерно $ 1,2 млн. Руне же за выход в финал получит $ 630 тыс.

Стоит отметить, что за карьеру 27-летний Медведев заработал примерно $ 31,3 млн.

Медведев стал третьим игроком в XXI веке, кому удалось в одном сезоне завоевать титулы на турнирах серии «Мастерс» в Майами (США, хард) и Риме (Италия, грунт).