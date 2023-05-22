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Медведев вышел на второе место в рейтинге ATP после победы в Риме

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде. Российский теннисист Даниил Медведев поднялся с третьего на второе место. Это стало возможным после его победы на «Мастерсе» в Риме.

Андрей Рублев опустился с шестого на седьмое место, Карен Хачанов остался на 11-м. Аслан Карацев занимает 62-е место (+9), Александр Шевченко – 84-е (+9), Роман Сафиулин – 98-е (+5).

Лидерство в рейтинге вернул испанец Карлос Алькарас, а серб Новак Джокович опустился на третье место.

Рейтинг ATP. 22 мая

1 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 6815.

2 (3). Даниил Медведев (Россия) — 6330.

3 (1). Новак Джокович (Сербия) — 5955.

4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 4915.

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5775.

6 (7). Хольгер Руне (Дания) — 4375.

7 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 4270.

8 (8). Янник Синнер (Италия) — 3435.

9 (9). Тейлор Фритц (США) — 3390.

10 (10). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3065.

11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2945…

62 (53). Аслан Карацев (Россия) — 818…

84 (93). Александр Шевченко (Россия) — 703…

98(103) Роман Сафиуллин (Россия) — 647.