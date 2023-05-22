Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кудерметова вошла в топ-10 Чемпионской гонки WTA

Кудерметова вошла в топ-10 Чемпионской гонки WTA
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вошла в топ‑10 Чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA) от 22 мая.

Напомним, на прошедшем турнире в Риме Кудерметова дошла до полуфинала, где уступила украинке Ангелине Калининой.

Чемпионская гонка WTA. 22 мая:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4840.
2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4276.
3 (3). Ига Свёнтек (Польша) — 3145.
4 (4). Джессика Пегула (США) — 2315.
5 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1790.
6 (6). Барбора Крейчикова (Чехия) — 1731.
7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 1635.
8 (13). Вероника Кудерметова (Россия) — 1498.
9 (8). Кори Гауфф (США) — 1435.
10 (15). Елена Остапенко (Латвия) — 1396...
17 (16). Анастасия Потапова (Россия) — 1061...
20 (19). Дарья Касаткина (Россия) — 973.

Материалы по теме
Рыбакина поднялась на 4-е место в рейтинге WTA, Кудерметова вплотную приблизилась к топ-10
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023