Кудерметова вошла в топ-10 Чемпионской гонки WTA

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Российская теннисистка Вероника Кудерметова вошла в топ‑10 Чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA) от 22 мая.

Напомним, на прошедшем турнире в Риме Кудерметова дошла до полуфинала, где уступила украинке Ангелине Калининой.

Чемпионская гонка WTA. 22 мая:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4840.

2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4276.

3 (3). Ига Свёнтек (Польша) — 3145.

4 (4). Джессика Пегула (США) — 2315.

5 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1790.

6 (6). Барбора Крейчикова (Чехия) — 1731.

7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 1635.

8 (13). Вероника Кудерметова (Россия) — 1498.

9 (8). Кори Гауфф (США) — 1435.

10 (15). Елена Остапенко (Латвия) — 1396...

17 (16). Анастасия Потапова (Россия) — 1061...

20 (19). Дарья Касаткина (Россия) — 973.