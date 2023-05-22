Медведев сохранил первую позицию в Чемпионской гонке ATP

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Российский теннисист Даниил Медведев после победы на турнире в Риме сохранил первую позицию в Чемпионской гонке ATP.

Стоит отметить, что в топ-10 присутствуют ещё два россиянина: Андрей Рублёв (6) и Карен Хачанов (9).

Чемпионская гонка ATP. 22 мая:

1 (1). Даниил Медведев (Россия) — 4300.

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 3455.

3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 2745.

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 2590.

5 (5). Янник Синнер (Италия) — 2275.

6 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 2215.

7 (7). Хольгер Руне (Дания) — 2125.

8 (8). Тейлор Фритц (США) — 1825.

9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 1540.

10 (10). Кэмерон Норри (Великобритания) — 1445...

42 (41). Аслан Карацев — 528...

57 (56). Александр Шевченко — 444...

79 (79). Роман Сафиуллин (все — Россия) — 325.