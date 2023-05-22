Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев сохранил первую позицию в Чемпионской гонке ATP

Медведев сохранил первую позицию в Чемпионской гонке ATP
Аудио-версия:
Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев после победы на турнире в Риме сохранил первую позицию в Чемпионской гонке ATP.

Стоит отметить, что в топ-10 присутствуют ещё два россиянина: Андрей Рублёв (6) и Карен Хачанов (9).

Чемпионская гонка ATP. 22 мая:

1 (1). Даниил Медведев (Россия) — 4300.
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 3455.
3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 2745.
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 2590.
5 (5). Янник Синнер (Италия) — 2275.
6 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 2215.
7 (7). Хольгер Руне (Дания) — 2125.
8 (8). Тейлор Фритц (США) — 1825.
9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 1540.
10 (10). Кэмерон Норри (Великобритания) — 1445...
42 (41). Аслан Карацев — 528...
57 (56). Александр Шевченко — 444...
79 (79). Роман Сафиуллин (все — Россия) — 325.

Материалы по теме
Медведев вышел на второе место в рейтинге ATP после победы в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023