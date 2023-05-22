Мирра Андреева прошла во 2-й круг квалификации «Ролан Гаррос», обыграв Полину Кудерметову
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Завершился матч первого круга квалификации «Ролан Гаррос», в котором российская теннисистка Мирра Андреева встречалась с соотечественницей Полиной Кудерметовой. Встреча завершилась победой Андреевой со счётом 6:1, 6:4.
Встреча продлилась 1 час и 8 минут. Андреева ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету Кудерметовой один эйс, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.
Во втором круге Андреева встретится с победительницей пары Эмилиана Аранго (Колумбия) — Химено Сакацумэ (Япония).
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