Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева прошла во 2-й круг квалификации «Ролан Гаррос», обыграв Полину Кудерметову

Мирра Андреева прошла во 2-й круг квалификации «Ролан Гаррос», обыграв Полину Кудерметову
Комментарии

Завершился матч первого круга квалификации «Ролан Гаррос», в котором российская теннисистка Мирра Андреева встречалась с соотечественницей Полиной Кудерметовой. Встреча завершилась победой Андреевой со счётом 6:1, 6:4.

Встреча продлилась 1 час и 8 минут. Андреева ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету Кудерметовой один эйс, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

Во втором круге Андреева встретится с победительницей пары Эмилиана Аранго (Колумбия) — Химено Сакацумэ (Япония).

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023