«Он разрушил барьеры в голове». Тренер Медведева объяснил успех россиянина на грунте

Тренер Даниила Медведева Жиль Сервара прокомментировал прогресс россиянина на грунтовом покрытии после победы на турнире в Риме.

«Даниил просто разрушил барьеры в своей голове. Когда вы едете на велосипеде с заблокированными тормозами, вы не двигаетесь вперёд. Здесь то же самое. На самом деле ничего не произошло. Он просто снял эти тормоза, и это открыло его разум для прогресса.

Он номер три в мире, он знает, как играть в теннис. Нужно быть осторожным, эти тормоза могут вернуться. Но без них он открыт и мы можем работать. Он может прогрессировать, потому что находится в таком положении, которое позволяет ему развивать свой теннис. Нет никакого волшебства. Я смеюсь над собой, потому что три недели он якобы не мог сделать некоторые вещи на корте. А тут он делает это как ни в чём не бывало», — приводит слова Сервары L'Equipe.