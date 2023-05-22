«Он разрушил барьеры в голове». Тренер Медведева объяснил успех россиянина на грунте

Тренер Даниила Медведева Жиль Сервара прокомментировал прогресс россиянина на грунтовом покрытии после победы на турнире в Риме.
«Даниил просто разрушил барьеры в своей голове. Когда вы едете на велосипеде с заблокированными тормозами, вы не двигаетесь вперёд. Здесь то же самое. На самом деле ничего не произошло. Он просто снял эти тормоза, и это открыло его разум для прогресса.
Он номер три в мире, он знает, как играть в теннис. Нужно быть осторожным, эти тормоза могут вернуться. Но без них он открыт и мы можем работать. Он может прогрессировать, потому что находится в таком положении, которое позволяет ему развивать свой теннис. Нет никакого волшебства. Я смеюсь над собой, потому что три недели он якобы не мог сделать некоторые вещи на корте. А тут он делает это как ни в чём не бывало», — приводит слова Сервары L'Equipe.
- 22 мая 2023
-
13:10
-
12:46
-
12:40
-
12:25
-
11:55
-
11:05
-
09:21
-
09:19
-
00:14
- 21 мая 2023
-
23:58
-
23:56
-
23:36
-
23:34
-
23:23
-
23:13
-
22:59
-
22:40
-
22:33
-
22:31
-
22:25
-
21:47
-
21:37
-
21:30
-
21:26
-
21:20
-
21:13
-
21:07
-
21:05
-
20:56
-
20:55
-
20:48
-
20:46
-
20:35
-
20:32
-
20:28