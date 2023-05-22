Тренер Медведева: Даниил дополняет свою игру на грунте разными вариациями, ему нравится

Тренер Даниила Медведева Жиль Сервара высказался по поводу изменений в игре россиянина на грунте.

«Есть вещи в его игре, которые он адаптирует к грунту, но он сохраняет ту структуру, которая ему присуща. Просто он дополняет свою игру вариациями, дополнительными возможностями. И у меня сложилось впечатление, что ему нравится их использовать, потому что он видит, что это работает. Он видит, что это полезно для него, и получает от этого удовольствие.

Он получает удовольствие от игры на грунте. Это потому, что он выигрывает, и это работает, очевидно. Удовольствие — это источник мотивации и эффективности», — приводит слова Сервара L'Equipe.