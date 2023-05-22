«Будет уморительно, если он выиграет «Ролан Гаррос». Пользователи Сети обсудили Медведева

Пользователи Сети активно обсудили победу российского теннисиста Даниила Медведева на турнире в Риме.

Напомним, в финале Медведев переиграл Хольгера Руне. Россиянину понадобилось всего два сета, чтобы одержать победу над Руне со счетом 7-5, 7-5 и завоевать свой 20-й титул ATP Tour.

«Универсальный. Адаптируемый. Всеповерхностный игрок. Угроза везде и для всех в любых условиях. Всего один проигранный сет на этом пути. Реальный шанс закончить 2023 год в качестве №1 в мире!»

«Даниил Медведев выиграет «Ролан Гаррос» — это будет чертовски уморительно, и я думаю, что мне это нужно».

«Даниил Медведев выиграл свой первый титул ATP на глиняном корте. И это чертовски большой титул. Он завоевал 20 титулов на 20 различных турнирах».

«В Риме появился новый король».