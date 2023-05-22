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Гастона оштрафовали на $ 144 тыс. за выброшенный мяч. Это больше всех его призовых за год

Гастона оштрафовали на $ 144 тыс. за выброшенный мяч. Это больше всех его призовых за год
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Французский теннисист Юго Гастон оштрафовали на $ 144 тысячи за то, что он специально выбросил мяч из кармана на «Мастерсе» в Мадриде. Это произошло во время матча с хорватом Борной Чоричем.

В концовке первого сета Гастон специально выронил мяч из кармана во время одного из розыгрышей при счёте 5:3 в пользу Чорича, чтобы судья остановил игру и попросил переиграть очко.

Примечательно, что за весь сезон Гастон заработал меньше призовых, чем сумма этого штрафа. Согласно данным L`Equipe, Гастон получил призовых за весь год в размере $ 121 тысячи.

Стоит отметить, что в прошлом году Гастон уже получал предупреждение от ATP за подобный жест. Гастон на данный момент занимает 108‑е место в мировом рейтинге.

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