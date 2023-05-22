Екатерина Макарова потерпела поражение на старте квалификации «Ролан Гаррос» — 2023

27-летняя российская теннисистка Екатерина Макарова неудачно стартовала в квалификации Открытого чемпионата Франции – 2023.

В четвертьфинале квалификации Макарова со счётом 6:1, 3:6, 2:6 проиграла представительнице Румынии Мирьям Булгару. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 59 минут. Макарова ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12. На счету Булгару ни одного эйса, пять двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из 12 заработанных.

Следующей соперницей Булгару в Париже станет 23-летняя американка Кейла Дей.

Основные соревнования «Ролан Гаррос» — 2023 у женщин пройдут с 28 мая по 10 июня. Их действующей чемпионкой является Ига Свёнтек.