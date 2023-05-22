Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Екатерина Макарова потерпела поражение на старте квалификации «Ролан Гаррос» — 2023

Екатерина Макарова потерпела поражение на старте квалификации «Ролан Гаррос» — 2023
Комментарии

27-летняя российская теннисистка Екатерина Макарова неудачно стартовала в квалификации Открытого чемпионата Франции – 2023.

В четвертьфинале квалификации Макарова со счётом 6:1, 3:6, 2:6 проиграла представительнице Румынии Мирьям Булгару. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 59 минут. Макарова ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12. На счету Булгару ни одного эйса, пять двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из 12 заработанных.

Следующей соперницей Булгару в Париже станет 23-летняя американка Кейла Дей.

Основные соревнования «Ролан Гаррос» — 2023 у женщин пройдут с 28 мая по 10 июня. Их действующей чемпионкой является Ига Свёнтек.

Материалы по теме
Рыбакина победила в ночном финале Рима — украинка снялась из-за травмы. Расписание и сетки
Рыбакина победила в ночном финале Рима — украинка снялась из-за травмы. Расписание и сетки
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023