Екатерина Макарова потерпела поражение на старте квалификации «Ролан Гаррос» — 2023
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27-летняя российская теннисистка Екатерина Макарова неудачно стартовала в квалификации Открытого чемпионата Франции – 2023.
В четвертьфинале квалификации Макарова со счётом 6:1, 3:6, 2:6 проиграла представительнице Румынии Мирьям Булгару. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 59 минут. Макарова ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12. На счету Булгару ни одного эйса, пять двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из 12 заработанных.
Следующей соперницей Булгару в Париже станет 23-летняя американка Кейла Дей.
Основные соревнования «Ролан Гаррос» — 2023 у женщин пройдут с 28 мая по 10 июня. Их действующей чемпионкой является Ига Свёнтек.
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