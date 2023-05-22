«Две легенды». Кафельников отреагировал на совместные фото Беккера c Моуринью

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер опубликовал в социальных сетях совместное фото с нынешним тренером «Ромы», легендарным специалистом Жозе Моуринью.
Напомним, и Беккер, и Моуринью посетили финал грунтового «Мастерса» в Риме (Италия), чемпионом которого стал российский теннисист Даниил Медведев.
«Всегда приятно встретиться с этой легендой футбола. Жозе, спасибо за тёплые объятия, приятную беседу — и всего наилучшего в предстоящей погоне за кубком Лиги Европы с «Ромой», — подписал фото Беккер.
Фото: из личного архива Бориса Беккера
Фото: из личного архива Бориса Беккера
На пост отреагировал олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников. «Две легенды», — написал россиянин в комментариях.
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