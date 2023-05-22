Младшая сестра Хачанова опубликовала архивное фото с Кареном в честь его дня рождения

Маргарита Хачанова, младшая сестра серебряного призёра Олимпиады-2020, 11-й ракетки мира, российского теннисиста Карена Хачанова, опубликовала в социальных сетях архивное фото с братом в честь его прошедшего дня рождения. Напомним, вчера, 21 мая, Карену исполнилось 27 лет.
«С днём рождения, лучший брат», — подписала фото Маргарита. «Люблю тебя», — ответил сестре Хачанов.
Фото: из личного архива Маргариты Хачановой
Отметим, что у Карена также есть родной брат Георгий. В марте этого года стало известно, что Хачанов и его супруга Вероника ждут второго ребёнка. У пары уже есть сын Давид, который родился в 2019 году.
27-летний Хачанов – чемпион четырёх турниров на уровне ATP. Ранее вместе с соотечественником Андреем Рублёвым Карен впервые в карьере выиграл «Мастерс» в парном разряде.
- 22 мая 2023
-
20:28
-
19:51
-
19:40
-
19:30
-
18:55
-
18:45
-
17:45
-
17:34
-
17:23
-
16:29
-
14:54
-
14:30
-
13:59
-
13:10
-
12:46
-
12:40
-
12:25
-
11:55
-
11:05
-
09:21
-
09:19
-
00:14
- 21 мая 2023
-
23:58
-
23:56
-
23:36
-
23:34
-
23:23
-
23:13
-
22:59
-
22:40
-
22:33
-
22:31
-
22:25
-
21:47
-
21:37