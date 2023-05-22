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Младшая сестра Хачанова опубликовала архивное фото с Кареном в честь его дня рождения

Младшая сестра Хачанова опубликовала архивное фото с Кареном в честь его дня рождения
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Маргарита Хачанова, младшая сестра серебряного призёра Олимпиады-2020, 11-й ракетки мира, российского теннисиста Карена Хачанова, опубликовала в социальных сетях архивное фото с братом в честь его прошедшего дня рождения. Напомним, вчера, 21 мая, Карену исполнилось 27 лет.

«С днём рождения, лучший брат», — подписала фото Маргарита. «Люблю тебя», — ответил сестре Хачанов.

Фото: из личного архива Маргариты Хачановой

Отметим, что у Карена также есть родной брат Георгий. В марте этого года стало известно, что Хачанов и его супруга Вероника ждут второго ребёнка. У пары уже есть сын Давид, который родился в 2019 году.

27-летний Хачанов – чемпион четырёх турниров на уровне ATP. Ранее вместе с соотечественником Андреем Рублёвым Карен впервые в карьере выиграл «Мастерс» в парном разряде.

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