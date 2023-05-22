Россиянка Хромачёва и украинка Страхова одержали победу на старте турнира WTA в Рабате
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297-я ракетка мира, российская теннисистка Ирина Хромачёва и 303-й номер рейтинга WTA, украинка Валерия Страхова успешно стартовали на грунтовом турнире категории WTA-250 в Рабате (Марокко) в парном разряде.
В матче 1/8 финала Хромачёва и Страхова со счётом 7:5, 5:7, [10:5] обыграли тандем Натела Дзаламидзе (Грузия)/Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 49 минут. Хромачёва и Страхова ни разу не подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 14. На счету Дзаламидзе и Шериф два эйса, пять двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.
Следующими соперницами украинско-российского дуэта станут Моника Никулеску (Румыния) и Макото Ниномия (Япония) (2).
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