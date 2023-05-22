Федерер опубликовал трогательные фото из Лесото, куда приезжал с благотворительной миссией

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал в социальных сетях трогательные фото из Лесото, куда вместе с супругой Миркой приезжал с благотворительной миссией.

«Незабываемая поездка в Лесото: столько энергичных и улыбчивых детей, деятельных родителей и учителей. Спасибо вам за тёплый приём. Я обязательно вернусь!» — подписал фото Федерер.

Фото: из личного архива Роджера Федерера

Фото: из личного архива Роджера Федерера

Фото: из личного архива Роджера Федерера

Фото: из личного архива Роджера Федерера

Фото: из личного архива Роджера Федерера

Фото: из личного архива Роджера Федерера

Спортсмен является основателем фонда, деятельность которого направлена на развитие дошкольного образования в Африке южнее Сахары. Сам благотворительный проект был создан в 2003 году, а в 2020-м Федерер запустил программу, по которой за три года больше 60 тысяч детей смогли подготовиться к школе. Теннисист также сообщил, что провёл встречу с руководством Лесото для обсуждения дальнейшего развития дошкольного образования в государстве. Работа фонда Федерера в регионе продлится как минимум до декабря 2025 года.