Феликс Оже-Альяссим – о танце Медведева в Риме: это был ответ Циципасу за Цинциннати

10-я ракетка мира, 22-летний канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим высказался о забавном танце чемпиона US Open – 2021, второй ракетки мира, россиянина Даниила Медведева, который он исполнил после выхода в финал грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). В полуфинале Медведев со счётом 7:5, 7:5 обыграл грека Стефаноса Циципаса.
«Конечно, я не могу быть уверенным в том, что станцую так же, как Даниил. Но после всего этого мы узнали, что между двумя игрокам до сих пор существуют небольшие трения. Это был ответ на прошлогоднее выступление Стефаноса в Цинциннати», — сказал Оже-Альяссим на пресс-конференции, посвящённой старту турнира в Лионе (Франция).
Напомним, одержав победу над Медведевым в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати в 2022 году, Циципас также не удержался от танца.
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