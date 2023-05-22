Вера Звонарёва проиграла Слоан Стивенс на старте турнира WTA-250 в Рабате
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Двукратная финалистка турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира, россиянка Вера Звонарёва не сумела пробиться во второй круг грунтового турнира категории WTA-250, который проходит в Рабате (Марокко).
В стартовом матче Звонарёва (WC) со счётом 5:7, 4:6 проиграла чемпионке US Open – 2017, 35-й ракетке мира, американке Слоан Стивенс (2). Встреча продлилась 1 час и 47 минут. Звонарёва ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету Стивенс ни одного эйса, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11 заработанных.
Следующей соперницей Стивенс в Рабате станет победительница матча Тимя Бабош (Венгрия, Q) — Ирина Хромачёва (Россия).
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