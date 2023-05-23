Экс-теннисист Марк Филиппуссис покинул команду Стефаноса Циципаса

Австралийский экс-теннисист, финалист двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде» Марк Филиппуссис покинул тренерскую команду греческого теннисиста, пятой ракетки мира Стефаноса Циципаса. Об этом бывший спортсмен сообщил в социальных сетях.

Фото: Социальные сети Марка Филиппуссиса

«Стефанос, спасибо за возможность стать частью твоей команды. Это был отличный опыт, я горжусь тем, чего мы вместе достигли за это короткое время. Я желаю тебе здоровья, счастья и успехов в будущем на корте и за его пределами!» — подписал Филиппуссис фотографии.

Стефанос Циципас сотрудничал с Марком Филиппуссисом в течение нескольких лет: в частности, австралиец руководил тренировочным процессом греческого теннисиста во время подготовки к Уимблдону в 2022 году.