Янчук: Медведев находится в зените своей карьеры, и из него нужно выжать максимум
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Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук оценил форму российского теннисиста, второй ракетки мира Даниила Медведева на грунтовых турнирах в преддверии начала основного раунда турнира «Ролан Гаррос».
«Если Медведев будет продолжать так играть, то он может побороться за титул на Открытом чемпионате Франции. Сейчас Даниилу важно сохранить свежесть и прыть. По возрасту он уже близок скорее к ветеранам, чем к таким молодым игрокам, как Хольгер Руне или Карлос Алькарас, может, ещё им не стал, но находится в начале ветеранского пути. Он находится в зените своей карьеры, и из него нужно выжать максимум», — приводит слова Янчука ТАСС.
Основной этап «Ролан Гаррос» стартует 28 мая, в воскресенье.
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