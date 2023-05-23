Фучович — Баэсу: тебе сколько лет? 12? Как соплежуйка кричит!

80-я ракетка мира, 31-летний венгерский теннисист Мартон Фучович жёстко раскритиковал поведение своего соперника в матче первого круга турнира категории ATP-250 в Лионе (Франция), 44-й ракетки мира Себастьяна Баэса, 22-летнего аргентинского спортсмена.

Фучович обратился к Баэсу: «Тебе сколько лет? 12?» Аргентинец ответил, что ему 22 года. Тогда венгерский теннисист взорвался: «Ведёшь себя как 12-летний. Эти чёртовы 20-летние. Он не один такой. Играют нечестно. Кричат «Бамос» на каждую мою ошибку, орут как соплежуйки».

В стартовом матче турнира в Лионе победу одержал Себастьян Баэс, он одолел Мартона Фучовича в двух сетах: 6:4, 7:6 (7:5). В следующем круге аргентинец встретится с победителем встречи между 386-й ракеткой мира из Франции Гаэлем Монфисом и 63-й ракеткой мира из Аргентины Педро Качином.