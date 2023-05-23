Даниил Медведев поделился милыми семейными фотографиями из Рима

Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев поделился фотографиями выходного в Риме (Италия), который спортсмен провёл с дочерью Алисой и супругой Дарьей, с которой они женаты с 2018 года.
Фото: Социальные сети Даниила Медведева
Фото: Социальные сети Даниила Медведева
В воскресенье, 21 мая, Даниил Медведев выиграл на «Мастерсе» в Риме свой первый грунтовый титул «Мастерса» в карьере, обыграв в двух сетах на тот момент седьмую (сейчас — шестую) ракетку мира из Дании Хольгера Руне. До этого года российскому теннисисту не удавалось победить ни в одном матче на турнире в Риме. Победа в Италии стала для Медведева пятой в сезоне.
Далее спортсмен сыграет в основной сетке турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос», который стартует в Париже (Франция) в воскресенье, 28 мая.
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