Россиянка Захарова уверенно вышла в полуфинал квалификации «Ролан Гаррос»
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Российская теннисистка, 179-я ракетка мира Анастасия Захарова одержала уверенную победу над 213-й ракеткой мира из Швейцарии Джоанне Цугер в 1/4 финала квалификации турнира «Ролан Гаррос». Встреча спортсменок завершилась со счётом 6:1, 6:4.
Матч теннисисток длился 1 час 10 минут. На счету Анастасии Захаровой один эйс, 7 реализованных брейк-пойнтов из 11, а также одна двойная ошибка. Ей соперница Джоанне Цугер, в свою очередь, реализовала три брейк-пойнта из шести и допустила десять двойных ошибок.
В полуфинале квалификации «Ролан Гаррос» россиянка встретится с победительницей матча между 110-й ракеткой мира Тамарой Зиданшек из Словении и 176-й ракеткой мира Нигиной Абдураимовой из Узбекистана.
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