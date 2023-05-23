Фото: Эмма Радукану посетила показ Dior в Мехико

Британская теннисистка, победительница турнира «Большого шлема» Эмма Радукану посетила показ модного дома Dior в Мехико (Мексика). Спортсменка является амбассадором бренда.

В социальных сетях теннисистка опубликовала фотографии подготовки к мероприятию и прогулки по городу: на них заметна забинтованная левая рука Радукану — недавно спортсменка перенесла третью операцию за последнее время: её беспокоили колено и кисти рук.

Фото: Социальные сети бренда Dior

Фото: Социальные сети Эммы Радукану

Фото: Социальные сети Эммы Радукану

Эмма Радукану — бывшая десятая ракетка мира, однако после проблем со здоровьем 20-летняя теннисистка упала в рейтинге. По состоянию на понедельник, 22 мая, британская спортсменка находится на 106-й строчке рейтинга WTA.

Теннисистка точно не примет участия в ближайших двух мэйджорах – «Ролан Гаррос» и Уимблдоне. Её участие на US Open остаётся под вопросом.