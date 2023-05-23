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Карацев на двух тай-брейках одолел Эрбера на старте квалификации «Ролан Гаррос»

Карацев на двух тай-брейках одолел Эрбера на старте квалификации «Ролан Гаррос»
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Российский теннисист Аслан Карацев вышел во второй круг квалификации грунтового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции. В матче первого круга отборочных соревнований Карацев нанёс поражение французу Пьер-Югу Эрберу со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:1). Встреча продолжалась 2 часа 12 минут.

Карацев трижды подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два из трёх брейк-пойнтов. Эрбер подал семь эйсов, четыре раза ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта.

Карацев уже дважды играл в основной сетке «Ролан Гаррос». В 2021 году дошёл до второго круга соревнований.

Следующий соперник Карацева определится в поединке между Ником Хардтом из Доминиканской Республики и французом Габриэлем Дебру, получившим уайлд-кард в квалификацию.

Ролан Гаррос — квалификация (м). 1-й круг
23 мая 2023, вторник. 15:20 МСК
Аслан Карацев
62
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7  
6 2 		6 1  
         
Пьер-Юг Эрбер
396
Франция
Пьер-Юг Эрбер
П. Эрбер
Комментарии
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