Карацев на двух тай-брейках одолел Эрбера на старте квалификации «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Аслан Карацев вышел во второй круг квалификации грунтового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции. В матче первого круга отборочных соревнований Карацев нанёс поражение французу Пьер-Югу Эрберу со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:1). Встреча продолжалась 2 часа 12 минут.
Карацев трижды подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два из трёх брейк-пойнтов. Эрбер подал семь эйсов, четыре раза ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта.
Карацев уже дважды играл в основной сетке «Ролан Гаррос». В 2021 году дошёл до второго круга соревнований.
Следующий соперник Карацева определится в поединке между Ником Хардтом из Доминиканской Республики и французом Габриэлем Дебру, получившим уайлд-кард в квалификацию.
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