Павел Котов не смог выйти во второй круг квалификации «Ролан Гаррос»
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Российский теннисист Павел Котов не сумел выйти во второй круг квалификации грунтового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции. В матче первого круга отборочных соревнований Котов, занимающий 121-е место в рейтинге АТР, потерпел поражение от 250-й ракетки мира представителя Бельгии Микаэля Гертса со счётом 6:3, 4:6, 6:7 (7:10). Встреча продолжалась 2 часа 56 минут.
Котов один раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 7 из 18 брейк-пойнтов. Гертс подал три эйса, пять раз ошибся на подаче и реализовал шесть брейк-пойнтов.
В прошлом году Котов играл в основной сетке «Ролан Гаррос», но не сумел преодолеть барьер первого круга.
Гертс во втором раунде квалификации сыграет с аргентинцем Генаро Альберто Оливьери.
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