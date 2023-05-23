Павел Котов не смог выйти во второй круг квалификации «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Павел Котов не сумел выйти во второй круг квалификации грунтового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции. В матче первого круга отборочных соревнований Котов, занимающий 121-е место в рейтинге АТР, потерпел поражение от 250-й ракетки мира представителя Бельгии Микаэля Гертса со счётом 6:3, 4:6, 6:7 (7:10). Встреча продолжалась 2 часа 56 минут.

Котов один раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 7 из 18 брейк-пойнтов. Гертс подал три эйса, пять раз ошибся на подаче и реализовал шесть брейк-пойнтов.

В прошлом году Котов играл в основной сетке «Ролан Гаррос», но не сумел преодолеть барьер первого круга.

Гертс во втором раунде квалификации сыграет с аргентинцем Генаро Альберто Оливьери.