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Павел Котов не смог выйти во второй круг квалификации «Ролан Гаррос»

Павел Котов не смог выйти во второй круг квалификации «Ролан Гаррос»
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Российский теннисист Павел Котов не сумел выйти во второй круг квалификации грунтового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции. В матче первого круга отборочных соревнований Котов, занимающий 121-е место в рейтинге АТР, потерпел поражение от 250-й ракетки мира представителя Бельгии Микаэля Гертса со счётом 6:3, 4:6, 6:7 (7:10). Встреча продолжалась 2 часа 56 минут.

Котов один раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 7 из 18 брейк-пойнтов. Гертс подал три эйса, пять раз ошибся на подаче и реализовал шесть брейк-пойнтов.

В прошлом году Котов играл в основной сетке «Ролан Гаррос», но не сумел преодолеть барьер первого круга.

Гертс во втором раунде квалификации сыграет с аргентинцем Генаро Альберто Оливьери.

Ролан Гаррос — квалификация (м). 1-й круг
23 мая 2023, вторник. 14:50 МСК
Павел Котов
121
Россия
Павел Котов
П. Котов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 6 7
3 		6 7 10
         
Микаэль Гертс
250
Бельгия
Микаэль Гертс
М. Гертс
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