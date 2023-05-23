Сафиуллин попал в основную сетку Уимблдона после снятия Надаля
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98-я ракетка мира, российский теннисист Роман Сафиуллин выступит в основной сетке Уимблдона. Об этом стало известно после того, как снялся испанский теннисист Рафаэль Надаль.
Напомним, Сафиуллин не примет участия в «Ролан Гаррос», так как забыл подать заявку на участие в квалификационном этапе, а его положения в рейтинге ATP не хватало на прямое попадание в основу.
Как и на Уимблдоне, у Сафиуллина был шанс попасть на турнир после отказа от участия спортсменов, входящих в основную сетку, так как россиянин был первым запасным, но не случилось. Если кто-то из теннисистов ещё снимется, то его заменит лаки-лузер – тот, кто проиграет в квалификации.
На грунтовых «Мастерсах» в Мадриде и Риме Роман Сафиуллин доходил до третьего круга турниров.
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