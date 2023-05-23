Александр Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Женеве

Теннисист из Германии Александр Зверев вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории АТР-250, который проходит в Женеве (Швейцария). В матче второго круга соревнований третий сеяный Зверев нанёс поражение американцу Кристоферу Юбэнксу со счётом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 8 минут.

Зверев пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре из шести брейк-пойнтов. Юбэнкс подал четыре эйса, четыре раза ошибся на подаче и не использовал единственную возможность взять подачу соперника.

За выход в полуфинал турнира в Женеве Зверев сыграет с победителем матча между представителем Китая У Ибином и итальянцем Марко Чеккинато.

Действующим победителем турнира является норвежец Каспер Рууд, который посеян под первым номером.