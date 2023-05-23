Тихонова не смогла выйти во второй круг турнира в Рабате, проиграв Паркс

Российская теннисистка Анастасия Тихонова не смогла выйти во второй круг грунтового турнира категории WTA-250, который проходит в Рабате (Марокко). В матче первого раунда соревнований Тихонова, начавшая соревнования с квалификации, потерпела поражение от четвёртой сеяной представительницы США Алисии Паркс со счётом 3:6, 6:7 (6:8). Встреча продолжалась 1 час 49 минут.
Тихонова ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из шести брейк-пойнтов. Паркс подала восемь эйсов, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов.
За выход в четвертьфинал турнира в Рабате Паркс сыграет с ещё одной россиянкой Камиллой Рахимовой.
Действующей чемпионкой турнира в Рабате является итальянка Мартина Тревизан, посеянная на соревнованиях под первым номером.
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