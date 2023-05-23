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Тихонова не смогла выйти во второй круг турнира в Рабате, проиграв Паркс

Тихонова не смогла выйти во второй круг турнира в Рабате, проиграв Паркс
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Российская теннисистка Анастасия Тихонова не смогла выйти во второй круг грунтового турнира категории WTA-250, который проходит в Рабате (Марокко). В матче первого раунда соревнований Тихонова, начавшая соревнования с квалификации, потерпела поражение от четвёртой сеяной представительницы США Алисии Паркс со счётом 3:6, 6:7 (6:8). Встреча продолжалась 1 час 49 минут.

Тихонова ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из шести брейк-пойнтов. Паркс подала восемь эйсов, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал турнира в Рабате Паркс сыграет с ещё одной россиянкой Камиллой Рахимовой.

Действующей чемпионкой турнира в Рабате является итальянка Мартина Тревизан, посеянная на соревнованиях под первым номером.

Рабат. 1-й круг
23 мая 2023, вторник. 19:20 МСК
Анастасия Тихонова
236
Россия
Анастасия Тихонова
А. Тихонова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 6  
6 		7 8  
         
Алисия Паркс
49
США
Алисия Паркс
А. Паркс
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