Отец Циципаса объяснил, почему Стефанос конфликтовал с матерью на матче с Медведевым

Апостолос Циципас, отец и тренер греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, прокомментировал ставший широко известным инцидент полуфинального матча на «Мастерсе» в Риме.

Во время матча с Даниилом Медведевым Стефанос просил свою маму Юлию Сальникову не подсказывать ему на русском языке, а потом и вовсе покинуть стадион. В итоге она сидела отдельно от всей команды.

«Досадный инцидент, разлетевшийся в интернете. Это не что иное, как напряжённая ситуация между матерью и сыном. Его мать, повинуясь своим чувствам, стремилась помочь ребёнку, а Стефанос хотел показать, что может справиться в матче самостоятельно, без поддержки матери, чтобы не показывать сопернику свои уязвимые стороны», — приводит слова Циципаса-старшего Mega.

Напомним, встреча завершилась со счётом 7:5, 7:5 в пользу российского теннисиста.