Алекс Корретха: Даниил Медведев уникален, думаю, что он гений

Экс вторая ракетка мира, двукратный финалист «Ролан Гаррос» испанский теннисист Алекс Корретха назвал победителя турнира серии «Мастерс» россиянина Даниила Медведева гением.

«Он уникален. Он из тех, про кого вы никогда не знаете, что у него на уме, потому что он чувствует по-другому. Думаю, что в уме он играет с сознанием всех остальных, с соперниками, с зрителями. Честно говоря, думаю, что он гений.

Он из тех, кого очень сложно победить. Теперь он знает, как нужно играть на грунте. Его форхенд гораздо сильнее, чем раньше, а его бэкхенд всегда глубокий, но он немного близко подходит к задней линии. Он очень хорошо защищается.

Уверен, что даже игрокам топ-5 играть против него будет нелегко. У него хватает времени на разные вещи, и у него есть терпение. Потребуется немало времени, чтобы победить его, поэтому вам нужно играть очень хорошо, если вы хотите быть в топ-5», — приводит слова Корретхи Sportskeeda.