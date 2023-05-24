«Я никогда и не уходил из тенниса». Федерер — в ответ на вопросы подписчиков

Швейцарский теннисист, 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер с юмором ответил в «Твиттере» на вопросы подписчиков.
Многие вопросы были посвящены жизни Федерера после завершения им профессиональной карьеры:
«По чему больше всего скучаю? По спонтанным ужинам в туре с друзьями после матча или тренировки. Конечно, по большим стадионам, болельщикам и захватывающим эмоциям от всего этого».
«Что нравится после ухода из тенниса? Было много мелочей, о которых я не знал, а они провоцировали сильный стресс. Сейчас этого больше нет, и это очень здорово. Как гора с плеч».
«Когда я вернусь? На самом деле я никогда и не уходил».
Также спортсмен ответил на вопросы, связанные с другими теннисистами:
«Любимый матч против Надаля? «Ролан Гаррос» 2008 года. Те четыре гейма были потрясающими».
«Да, мне будет не хватать игры Рафы на «Ролан Гаррос». Этот турнир + Рафаэль Надаль = один из самых невероятных рекордов в истории всего спорта».
«Какой игрок выиграет на следующей неделе свой первый «Шлем»? Хм, на кого бы мне обрушить массу давления и стресса?»
«Между мной, Рафой, Новаком и Энди, кто рассказывает лучшие отцовские шутки? Маррей был рождён, чтобы рассказывать отцовские шутки, а потом не улыбаться».
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