Александр Зверев прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Женеве

Немецкий теннисист Александр Зверев высказался о выходе в 1/4 финала грунтового турнира категории АТР-250, который проходит в Женеве (Швейцария). В матче второго круга Зверев одержал победу над американским спортсменом Кристофером Юбэнксом со счётом 6:2, 6:3.
«Моя первая реакция — я очень рад. Безумно рад выйти в четвертьфинал турнира. Приятно снова оказаться в Женеве. Погода здесь прекрасная, город красивый. Публика тоже потрясающая, мне это очень понравилось», — приводит слова Зверева ATP Tour.
За выход в полуфинал турнира в Женеве Зверев сыграет с представителем Китая У Ибином. Встреча состоится завтра, 25 мая. Начало матча — не раньше 12:30 мск.
Действующим победителем турнира является норвежец Каспер Рууд, который посеян под первым номером.
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