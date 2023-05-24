Хенмэн: Джокович всегда будет одним из фаворитов, но в этом году я вижу Алькараса впереди

Британский теннисист, бывшая четвёртая ракетка мира в одиночном разряде, ныне — комментатор теннисных соревнований Тим Хенмэн поделился мнением о фаворитах турнира «Ролан Гаррос — 2023».
«Ожидания от Новака Джоковича всегда очень высоки, и мы все ожидаем, что он всегда будет играть идеально, но это непросто. Я думаю, что на данном этапе он в основном пытается управлять своей физической формой и экономить силы для крупных турниров. Как только турнир начнется, Джокович всегда будет одним из фаворитов, но в этом году я вижу Алькараса немного впереди. Испанец в лучшей форме, сыграл и выиграл больше игр на грунте в этом году.
Алькарас больше похож на Джоковича, чем на Надаля, из-за его гибкости и силы. Это два лучших игрока, которых я когда-либо видел. Они могут изменить исход матча в любое время. Игра Алькараса уже очень впечатляет, потому что в этом возрасте она очень полная. Он уже выиграл турнир «Большого шлема», и это говорит само за себя», — приводит слова Хенмэна итальянское издание OA sport.
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